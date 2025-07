AUTOCISTERNA PERDE GASOLIO SULL’A14 TRA VAL VIBRATA E SAN BENEDETTO: TRAFFICO IN TILT E INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Mattinata di disagi sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, a causa della perdita di gasolio da parte di un'autocisterna. Il mezzo pesante, probabilmente a causa di un guasto, ha iniziato a perdere carburante lungo la carreggiata, rendendo necessario l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

L'autista, accortosi dell’anomalia, si è fermato in una piazzola di sosta, evitando conseguenze peggiori. I pompieri stanno procedendo al travaso del liquido su un altro mezzo, operazione che richiede tempo e particolare attenzione, data la natura infiammabile del materiale trasportato.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, è stata chiusa una corsia in direzione sud, provocando rallentamenti e code, soprattutto nei pressi del punto di sosta del mezzo. La situazione è costantemente monitorata dal personale di Autostrade per l’Italia e dalle forze dell’ordine.

Resta da chiarire l’origine del guasto. Si raccomanda agli automobilisti in transito nella zona di prestare la massima attenzione e, se possibile, di valutare percorsi alternativi.