DOMANI L’INAUGURAZIONE DEL SEA RESORT: ELEGANZA, MUSICA E SAPORI A ROSETO

È tutto pronto per l’attesa inaugurazione del Sea Resort, il nuovo ed elegante residence fronte mare che aprirà ufficialmente le sue porte domani, venerdì 5 luglio, alle ore 19:00, in Viale Makarska 36, a Roseto degli Abruzzi.

L’evento si preannuncia come una serata all’insegna del gusto, della musica e del relax. Gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera raffinata, con l’accompagnamento musicale dal vivo del sassofonista Alex Di Rocco e la voce magnetica della cantante Christine, per un’esibizione esclusiva tra jazz, soul e ritmi estivi.

Durante la serata sarà possibile degustare i celebri Spaghetti alla Felicioni, simbolo della tradizione gastronomica locale, e un aperitivo fresco e ricercato, pensato per celebrare l’estate e l’ospitalità del territorio.

Oltre all’intrattenimento e ai sapori, i partecipanti potranno visitare in anteprima gli appartamenti del residence, scoprendo ambienti eleganti, moderni e curati in ogni dettaglio. Il Sea Resort si propone come nuova eccellenza dell’accoglienza turistica sulla costa adriatica, unendo design contemporaneo, comfort e una posizione privilegiata a pochi passi dal mare.

L’appuntamento è dunque per domani alle 19:00, per vivere insieme una serata speciale e dare il benvenuto a una nuova realtà nel cuore della riviera abruzzese.