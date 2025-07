FUMOGENI TRICOLORI SUL GRAN SASSO: SONO I 130 ALPINI CHE SABATO PRENDERANNO LA "PENNA"

I 130 giovani aspiranti Alpini

del corso "Solarolo III" hanno scalato in contemporanea quattro

cime del Gran Sasso, penultimo atto del percorso che li porterà

sabato 5 luglio a ricevere il cappello con la penna, simbolo di

appartenenza alle Truppe Alpine dell'Esercito.

Inquadrati nella 43a compagnia del battaglione Aosta, i

militari sono stati suddivisi in quattro aliquote, partite alle

prime ore del mattino da Campo Imperatore per raggiungere, con

arma ed equipaggiamento di venti kg, Corno Grande, Pizzo

Cefalone, Monte Aquila e Monte Portella. L'arrivo sulle vette

prima di mezzogiorno è stato segnato dalla preghiera dell'Alpino

recitata dal comandante e dall'accensione dei fumogeni

tricolori. Il Gran Sasso è stato scelto come luogo simbolico e

storico, oltre che funzionale alla preparazione tecnica dei

giovani Volontari in ferma iniziale dell'Esercito, che presso il

Centro Addestramento Alpino di Aosta hanno già svolto 11

settimane di formazione alpinistica e combattimento in montagna.

I 130 giovani provengono da tutte le regioni d'Italia e hanno

espresso in larga parte di appartenere alle Truppe Alpine. Il

gruppo più numeroso è quello del Piemonte che conta 20

aspiranti, tra cui il più giovane nato a marzo 2006. A seguire

Lazio (16), Lombardia (14), Abruzzo (11), Campania (6) e

Sicilia, che tra i suoi 14 aspiranti vede la più giovane nata a

gennaio 2006.

Il corso prende il nome dal Monte Solarolo dove, durante la

Prima Guerra Mondiale, il battaglione "Aosta" fu impegnato in

duri combattimenti per il controllo della cima tra il 24 ottobre

e il 4 novembre 1918, guadagnandosi la medaglia d'oro al valor

militare per la tenacia dimostrata.

Ai valori e all'impegno è stata dedicata la serata di ieri

all'Auditorium 'Renzo Piano' dell'Aquila, con l'incontro

organizzato dalla Sezione Abruzzi dell'Associazione Nazionale

Alpini (Ana), con la rievocazione della storia del Corpo e il

concerto del coro "Monti della Laga" di Teramo, seguito dal

dialogo sul palco tra i giovani aspiranti alpini e i "Veci"

dell’Ana.