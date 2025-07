FOTO/ TRAGEDIA NEI CAMPI A BELLANTE: MUORE UNA DONNA DI 72 ANNI TRAVOLTA DAI BIDONI DI ACQUA SUL RIMORCHIO

Una tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 9:50, in contrada Villa Penna di Bellante. Elisabetta Cimini, 72 anni, ha perso la vita in un incidente agricolo avvenuto nel terreno di proprietà della famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nei pressi del campo dove il marito, un pensionato classe 1942, era alla guida del trattore cingolato. Il mezzo stava operando su un tratto di terreno in pendenza, quando improvvisamente ha perso aderenza, iniziando a scivolare. Durante la manovra, il rimorchio agganciato al trattore – sul quale erano caricati diversi bidoni d’acqua – si è ribaltato, travolgendo la donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Nonostante i soccorsi, per la signora Cimini non c’è stato nulla da fare. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, ancora una volta colpita da una tragedia legata al lavoro nei campi.

LEGGI ANCHE QUI