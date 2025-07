MUORE SOFFOCATA DA UN BOCCONE DI TRAVERSO A TAVOLA CON LA FAMIGLIA

A tavola con la famiglia, come tutti i giorni a pranzo e a cena, poi all’improvviso la tragedia. Un boccone di traverso, il respiro che si spezza, il fiato che viene a mancare, i tentativi si soccorso dei familiari, ma non c’è stato nulla da fare. È morta soffocata, una donna di 75anni, in una frazione del Comune dell’Aquila, sotto gli occhi dei familiari, che hanno assistito impotenti al dramma che si stava consumando. Hanno immediatamente chiamato il 118, ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. La donna, che soffriva di alcune patologie, è deceduta nella sua abitazione. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per gli accertamenti del caso.