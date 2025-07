FOTO-VIDEO/ ARHGIRÒ RINASCE A SAN BERARDO: BERARDO DI BATTISTA RIPARTE DAL SUO QUARTIERE TRA TRADIZIONE, MUSICA E CONVIVIALITÀ

Una nuova avventura nel segno della tradizione e della convivialità. Berardo Di Battista torna nel suo amato quartiere, San Berardo, dove è nato ed insieme a Giorgio Naselli e Massimo Di Gaetano, per rilanciare lo storico locale Arghirò: un bar ristorante che c'era, e rimarrà. Da settembre, il locale si arricchirà di una pizzeria al metro e tornerà a proporre i tanto amati aperitivi in musica, in un clima familiare e accogliente.

“Qui ho vissuto la mia gioventù – racconta Di Battista – È un ritorno alle origini, con l’idea di riportare in vita quello spirito di comunità che un tempo animava questo quartiere”.

Nel frattempo, fino a settembre, l’attività continuerà sotto la guida dell’attuale gestore Alberto, che accompagnerà il passaggio alla nuova gestione. Un cambio nel segno della continuità e del rispetto per un luogo che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i residenti.

“Vogliamo riproporre le cose di un tempo – spiega Di Battista – con una formula semplice ma accogliente: buona cucina, musica soft, e un’atmosfera rilassata. Gli aperitivi in musica torneranno protagonisti, proprio come anni fa, quando il bar era il cuore pulsante del quartiere”.

UN RITORNO ACCOLTO CON CALORE IN CITTA'

L’annuncio del rilancio ha raccolto numerosi consensi e affetto da parte della comunità. In tanti si sono presentati per portare un saluto, tra cui il sindaco, il vicesindaco Di Padova, l’assessore Cordone e numerosi amici e residenti di San Berardo, Francesca Persia, il dottor Domenico De Berardis. Un segnale chiaro dell’importanza affettiva e sociale che Arghirò continua a rappresentare. La porchetta di Jonny, buon vino e tanti ricordi hanno fatto da cornice all'inaugurazione di oggi pomeriggio.

Con questo progetto, San Berardo riscopre un luogo di incontro, memoria e identità, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.