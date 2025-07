ABUSI SESSUALI SULLE PICCOLE ALLIEVE, IN MANETTE ISTRUTTORE IN ARTI DA COMBATTIMENTO, CERCAVA DI RESTARE DA SOLO CON LE RAGAZZINE

È ai domiciliari l’allenatore di una palestra di Silvi, finito al centro di un’indagine per presunti abusi sessuali su alcune allieve minorenni. L’uomo, 40 anni, specializzato in arti da combattimento, dovrà presentarsi oggi davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, per l’interrogatorio di garanzia. La Procura, con la pm Elisabetta Labanti a capo del fascicolo, aveva inizialmente chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip ha disposto una misura meno severa. Tutto è partito dalla denuncia della famiglia di una ragazzina di 11 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane frequentava la palestra per seguire corsi sportivi, ma sarebbe diventata oggetto di attenzioni inappropriate e, in alcuni casi, di veri e propri abusi da parte dell’istruttore. Attualmente sono due le ragazzine infraquattordicenni formalmente riconosciute dalla Procura come persone offese. Ma gli inquirenti non escludono che ci siano altre vittime già pronte a sporgere denuncia. Una delle due ragazze coinvolte avrebbe ricevuto per mesi messaggi su WhatsApp con espliciti riferimenti sessuali. Secondo quanto emerso, i fatti sarebbero cominciati lo scorso dicembre e sarebbero proseguiti fino a tempi recentissimi, con episodi ripetuti quasi settimanalmente.