EMERGENZA CALDO NELLE CARCERI ABRUZZESI: LA GARANTE SCALERA CHIEDE VENTILATORI E FRIGORIFERI PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI DETENUTI

La garante per i detenuti in Abruzzo, Monia Scalera, lancia un appello urgente per donare ventilatori e frigoriferi alle carceri della regione, dove le condizioni climatiche estive sono estremamente difficili e mettono a rischio la salute dei detenuti, soprattutto a causa del sovraffollamento e della scarsa ventilazione delle strutture. L’appello arriva dopo la testimonianza dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha descritto il clima carcerario come «una tortura» con temperature fino a 40 gradi e un solo ventilatore per tutta la cella. Scalera sottolinea l’importanza di rispettare la dignità umana anche nelle carceri, invitando imprese e cittadini a contribuire con donazioni per migliorare le condizioni di vita di detenuti e personale penitenziario.