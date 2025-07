“NOTTI A COLLURANIA”: IL PROGRAMMA ESTIVO DELLE VISITE SERALI ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO

Riparte la programmazione estiva per il pubblico all’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo dell’INAF nella sede di Teramo, con le attese visite serali “Notti a Collurania”, dedicate alla scoperta del cielo e della storia dell’astronomia. In totale le date sono sei, da luglio a inizio settembre.

Il pubblico potrà visitare il Centro Visite, che unisce tradizione e innovazione. Il percorso comprende il Museo Storico, dove sono esposti strumenti scientifici originali risalenti tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento, molti dei quali provenienti dalla collezione storica donata dal fondatore Vincenzo Cerulli e dall’ex Osservatorio al Collegio Romano. Accanto agli strumenti antichi, il Laboratorio Didattico Multimediale offre esperienze immersive e interattive, tra cui exhibit con realtà aumentata, proiezioni olografiche, ambientazioni sul cosmo antico, teatri 3D e simulatori che coinvolgono grandi e piccoli in un viaggio tra scienza e tecnologia.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, la visita prosegue con l’osservazione guidata del cielo estivo tramite i telescopi didattici. In caso di maltempo, le visite si svolgeranno ugualmente, ma senza l’attività osservativa.

L’INAF - Osservatorio Astronomico d’Abruzzo è da sempre impegnato nella promozione della cultura scientifica, con attività divulgative e didattiche rivolte a scuole, docenti, studenti e al pubblico generale su tutto il territorio regionale. Le iniziative includono corsi per insegnanti, percorsi formativi per studenti di ogni età, eventi pubblici, incontri serali e osservazioni al telescopio, oltre a ospitare le selezioni territoriali dei Campionati Italiani di Astronomia per Abruzzo, Molise, Marche e Umbria.

Date e prenotazioni

● Le date disponibili sono: 9, 11, 31 luglio dalle ore 21:00, 1 agosto dalle ore 21:00, 4 e 5 settembre dalle ore 20:30 .

● Durata della visita circa 90 minuti; si prega di presentarsi almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della visita

● L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare la visita usando esclusivamente il servizio di ticketing online su Eventbrite: clicca qui ! Si prega di disdire in tempo i posti prenotati se impossibilitati a effettuare la visita inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Avvertenze e consigli

● L’affluenza massima consentita per ciascuna visita è di 30 persone, per questioni di sicurezza legate alla presenza di due cantieri in Osservatorio

● La visita è adatta per i bambini a partire da 8 anni; i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità

● L’accesso all’interno Museo storico non è adatto a persone portatrici di disabilità motorie per la presenza di scale

● Le osservazioni con i telescopi si svolgeranno all'aperto, è quindi necessario vestirsi adeguatamente.

Indirizzo: Loc. Collurania, Via Mentore Maggini, snc, 64100 Teramo TE

Per informazioni: invia un e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., visita il nostro sito web alla pagina www.oa-abruzzo.inaf.it/outreach/visite-guidate-oaab-teramo/, oppure consulta i canali social Facebook, Instagram, Linkedin e X.