AUMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO: LA GIUNTA MARSILIO COLPISCE STUDENTI E PENDOLARI. “RESTARE IN ABRUZZO STA DIVENTANDO UN ATTO DI CORAGGIO”

Dal 1° luglio è scattato un nuovo aumento delle tariffe per gli abbonamenti del trasporto pubblico abruzzese, colpendo duramente studenti e pendolari. La denuncia arriva dall’UDU Teramo, che parla di una “stangata” sui giovani, già penalizzati da un sistema regionale privo di agevolazioni.

Secondo l’unione degli universitari, l’incremento del costo degli abbonamenti urbani, suburbani ed extraurbani rappresenta un attacco diretto al diritto allo studio e alla mobilità sostenibile. “Come si può parlare di transizione ecologica o di città universitaria se si disincentiva l’uso dei mezzi pubblici?”, si legge nella nota.

Il sindacato ha inviato una proposta formale al Rettore dell’Università di Teramo per introdurre misure strutturali a sostegno degli studenti sui costi del trasporto. “Restare in Abruzzo sta diventando un atto di coraggio – conclude l’UDU – e non possiamo più accettare che a pagare siano sempre gli stessi”.