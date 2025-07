VIDEO-FOTO/ INAUGURATA LA NUOVA STANZA PER LE AUDIZIONI PROTETTE NELLA QUESTURA DI TERAMO: UN SEGNALE DI ATTENZIONE VERSO LE FASCE PIÙ FRAGILI

Nella cornice di un quadro estremamente positivo per la Questura di Teramo che si arricchisce di funzionari e promozioni, inaugurata questa mattina la nuova Stanza per le Audizioni Protette.

"Anche se speriamo non possa vai venire utilizzata" esordisce il Questore Carmine Soriente " data la brutalità dei crimini ai quali è collegata, è un piacere constatare quanto sia attenta e funzionale la società civile teramana."

È stato grazie alla collaborazione dei Lions, infatti, di Lisciani Giochi, di Giammaria De Paulis, dell'Istituto Montauti, dell'Ass. Genius Loci e altri partners che la stanza, già esistente nell'edificio, ha avuto la possibilità di essere rinnovata, riarredata e spostata in un'ala più dimessa per mettere a proprio agio gli ospiti delle categorie più protette."

Ulteriore segno di una collettività che funziona, l'arrivo in Questura di un nuovo funzionario, la dott. Maria Paola Martellini, del corso Commissari e della promozione a Primo Dirigente del dott Cioppa, a cui sono diretti i migliori auguri del Questore per un buon lavoro.

EUGENIA DI GIANDOMENICO