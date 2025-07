SCARICANO RIFIUTI IN UN CAPANNONE ABBANDONATO: ALLARME A VILLA RICCI

Quintali di rifiuti sono stati rinvenuti all’interno di un capannone abbandonato in zona Villa Ricci, nei pressi della Statale 88. A depositarli, ignoti che nel tempo hanno prima smontato le finestre e il portone principale dello stabile, rendendolo facilmente accessibile, per poi trasformarlo in una vera e propria discarica abusiva.

L’episodio è l’ennesimo caso di degrado ambientale e di inciviltà che interessa l’area, già segnalata in passato per atti vandalici e abbandono. Le autorità sono state allertate e si stanno occupando delle verifiche del caso, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti per la mancanza di controlli e per i rischi igienico-sanitari legati alla presenza di materiali non identificati.

Si chiede ora un intervento immediato per la bonifica dell’area e per l’installazione di sistemi di sorveglianza che scoraggino nuovi episodi di questo tipo.