FINORI E TUDISCO HANNO FIRMATO: INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA RIAPERTURA DELLA CABINOVIA

Un importante passo avanti per il territorio abruzzese: Finori e Tudisco hanno ufficialmente firmato l’accordo che segna l’avvio del conto alla rovescia per la riapertura della cabinovia, un’infrastruttura strategica per il turismo e la mobilità locale.

Dopo mesi di attesa e numerosi confronti tra le parti coinvolte, la firma dell’accordo rappresenta la conferma dell’impegno concreto per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’impianto, chiuso da tempo per lavori di ammodernamento e adeguamento alle normative vigenti è arrivata oggi.

La cabinovia, situata nel cuore della regione, rappresenta un elemento fondamentale per facilitare l’accesso a zone di grande interesse naturalistico e turistico, favorendo sia gli spostamenti dei residenti sia l’afflusso di visitatori. Con il progetto di riapertura, Finori e Tudisco puntano a rilanciare non solo il trasporto ma anche l’intero indotto economico legato al turismo sostenibile.

“Siamo molto soddisfatti di questo traguardo – ha commentato Finori – che arriva grazie alla collaborazione con Tudisco e a un lavoro di squadra intenso. La riapertura della cabinovia rappresenta non solo un’opportunità di sviluppo ma anche un segnale forte per il territorio e i cittadini.”

Il cronoprogramma prevede ora una serie di interventi tecnici e di collaudo che, se rispettati, permetteranno di tornare a utilizzare l’impianto entro la prossima stagione turistica.