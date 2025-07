VIDEO-FOTO/ POLISERVICE PUNTA SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E RINNOVA IL PARCO MEZZI: IN AZIONE 16 VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO E CONTROLLI SULLA DIFFERENZIATA E SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Poliservice conferma il suo impegno prioritario nella sicurezza dei propri lavoratori, dotandoli di caschetti protettivi per garantire la loro incolumità durante le attività operative. Un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno si impegna nel mantenimento della pulizia e del decoro del territorio.

Il Presidente Gabriele Di Natale con tutto lo staff dirigenziale (Ornella Di Blasio, vice presidente e Rando Angelini responsabile settore tecnico) dell'azienda ricorda inoltre che la società è alla ricerca di nuovi lavoratori da assumere, invitando chi fosse interessato a consultare i bandi attualmente aperti sul sito ufficiale di Poliservice.

Ma le novità non finiscono qui: è stato portato a termine l’acquisto di 16 nuovi mezzi elettrici già entrati in servizio nelle aree vibratiane e costiere, un passo importante verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti.

Un avviso importante arriva anche per i cittadini: in collaborazione con i Comuni soci e non, sono in corso intensificati controlli per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti. Chi non rispetterà le regole andrà incontro a sanzioni, soprattutto in questo periodo di caldo intenso in cui una gestione corretta dei rifiuti è fondamentale per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. E spunta anche un adesivo sull'errato conferimento sui sacchetti fuori le abitazioni. Poliservice ribadisce così il suo ruolo chiave nel promuovere un territorio più pulito, sicuro e sostenibile.