TERAMO AMBIENTE ANTICIPA I TURNI: DAL 7 LUGLIO LAVORO POMERIDIANO ALLE 17 PER AFFRONTARE IL CALDO

In vista delle alte temperature previste nelle prossime settimane, Teramo Ambiente S.p.A. ha annunciato una rimodulazione degli orari di lavoro per i dipendenti impegnati nei servizi pomeridiani. Dal 7 luglio al 31 agosto, i turni inizieranno alle ore 17, posticipando l’ingresso di alcune ore rispetto al consueto.

La decisione, adottata in linea con quanto già sperimentato nell’estate 2024, è finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori che operano all’aperto, in strada, e sono maggiormente esposti al rischio di colpi di calore.

L’iniziativa rientra nel quadro del 'Piano Caldo 2025', e segue le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 19 giugno.

Con questo provvedimento, Teramo Ambiente intende garantire non solo la sicurezza degli operatori, ma anche la continuità e l’efficienza dei servizi essenziali in un periodo in cui le condizioni climatiche potrebbero compromettere il normale svolgimento delle attività.