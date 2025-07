RITROVARSI DOPO... 26 ANNI!

Sono passati 26 anni dall’anno scolastico 1998-1999. Un ciclo si concludeva: gli esami finali, i saluti commossi, gli abbracci, gli auguri sinceri per il futuro. Come sempre accade nella scuola, gli studenti "volano via", lasciando ai docenti la speranza di aver contribuito almeno un po’ al loro cammino. Rimangono le foto di classe, qualche lettera, i ricordi nei corridoi e nei registri ormai archiviati.

Ma a volte, la vita sorprende. E così, ieri sera, due classi quasi al completo – la 3C e la 3D dell’allora Istituto Comprensivo Saliceti di Bellante (oggi confluito nell’I.C. Mosciano) – si sono ritrovate, dopo oltre un quarto di secolo, nella calda cornice del ristorante Cavallino Rosso di Castellalto.

Un momento emozionante, intenso, colmo di sorrisi e anche di qualche lacrima. Presenti anche alcuni docenti di allora, tra cui due insegnanti della scuola primaria. L’accoglienza è stata calorosa, sincera, affettuosa. I “ragazzi” di ieri – oggi uomini e donne di quarant’anni – hanno voluto ricordare con affetto e riconoscenza un periodo fondamentale della loro vita.

Tra le parole più toccanti, un breve ma potente messaggio:

“Maestre e prof, colonne vere

ci avete guidato con mani sincere.

Rivederci è come un tuffo nel cuore

e capire che la scuola sempre ti rende migliore.”

Non servono molte altre parole. È stata una serata speciale, un inno alla memoria, all’educazione, al legame umano che solo la scuola sa costruire nel tempo.

E allora, come scriveva Mme De Staël:

“Nella vita non esistono che gli inizi.”

Alla prossima, dunque. E grazie di cuore a tutti.