CROGNALETO FESTEGGIA I CENTO ANNI DI NONNA MARIA VINCENZA



Oggi, 4 luglio, la comunità di Crognaleto si stringe attorno a Maria Vincenza Aquini per celebrare un traguardo speciale: il suo centesimo compleanno. Un secolo di vita vissuto con coraggio, dignità e grande forza d’animo, qualità che fanno di Maria un esempio luminoso per l’intera collettività. Madre del compianto dottor Tommaso Ceci, Maria è stata moglie, nonna, bisnonna e cittadina esemplare, capace di attraversare il tempo senza mai perdere la sua energia e la sua dedizione alla famiglia e al paese. L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Orlando Persia, ha voluto omaggiarla con un messaggio di affetto e riconoscenza: «Una vita vissuta con coraggio e dignità, un esempio per tutti e per le generazioni future. Un patrimonio prezioso per tutta la comunità!». Un compleanno che non è solo una festa privata, ma un momento di condivisione per l’intero paese, che oggi celebra una delle sue memorie viventi più preziose