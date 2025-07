CALCIO A 5 / UN SUCCESSO IL TORNEO DI PIANO DELLA LENTA

Dopo due anni di sospensione dovuti agli interventi di riqualificazione del centro sportivo, il quartiere di Piano della Lenta ha riaccolto con entusiasmo la sesta edizione del Torneo di Calcio a 5, andata in scena dal 9 al 20 giugno 2025. L’evento, promosso dal Comune di Teramo e supportato dal CSI Teramo e dalla Parrocchia di Santa Rita, ha trasformato le serate estive in un appuntamento fisso per sportivi, famiglie e residenti.

Con più di 250 atleti coinvolti – tra i 150 giocatori over 18 delle 15 squadre principali e oltre 100 under 18 nel torneo giovanile – il campo ha ospitato 30 incontri distribuiti su dieci giorni, in un’atmosfera vivace e partecipata. Le partite si sono svolte ogni sera tra le 19:00 e la mezzanotte, creando un vero e proprio palcoscenico di sport sotto le stelle.

Una formula collaudata e un’edizione molto sentita

La competizione ha previsto una prima fase a gironi – tre da quattro squadre e uno da tre – seguita da quarti, semifinali e finali. La serata conclusiva, il 20 giugno, ha decretato la vittoria della squadra Crazy Events, che ha superato in finale I Ragazzi del Mingus Caffè. I riconoscimenti individuali sono andati a Davide Traini (miglior giocatore) e a Viviano Di Filippo (miglior portiere).

Ma l’evento non è stato solo sport. L’area attorno al campo si è trasformata ogni sera in un punto di ritrovo grazie alla presenza di uno stand enogastronomico, al lavoro instancabile dello staff volontario e alla partecipazione calorosa del pubblico, che ha sostenuto le squadre con entusiasmo.

Focus sulle nuove generazioni

Grande spazio è stato dedicato ai più giovani con un torneo junior parallelo, pensato per offrire ai ragazzi l’opportunità di vivere da protagonisti l’atmosfera del torneo principale. Gli incontri giovanili si sono svolti in apertura o chiusura delle partite degli adulti, favorendo un clima inclusivo e intergenerazionale.

Partecipazione ampia e riconoscimenti istituzionali

La manifestazione ha registrato un’ampia partecipazione anche da fuori provincia, con squadre provenienti da Atri, Giulianova, Sant’Egidio e Ascoli, segno della crescente attrattività dell’iniziativa. Tutte le gare sono state dirette da arbitri tesserati CSI, garanzia di correttezza tecnica e sportiva.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza delle autorità locali: il sindaco Gianguido D’Albergo, l’assessora allo sport Alessandra Ferri e la consigliera Deborah Fantozzi hanno consegnato i trofei e ringraziato i partecipanti per il clima positivo e rispettoso.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli organizzatori Riccardo Spinozzi, Manuel Di Cipriano, Gianni Di Cipriano e Cristiano Di Cipriano, insieme alla Parrocchia di Santa Rita e al suo parroco don Berardo, che hanno contribuito in maniera decisiva alla buona riuscita dell’evento.

Uno sguardo al 2026

Conclusa un’edizione che ha riaffermato il valore dello sport come veicolo di coesione sociale, gli organizzatori guardano già al futuro. L’obiettivo per il 2026 è quello di rendere il torneo ancora più inclusivo, introducendo tre categorie per ampliare la partecipazione e offrire nuove opportunità a tutte le fasce d’età.