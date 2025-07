VIOLENTAVA LE NIPOTINE DI 5 E 11 ANNI, CONDANNATO A 14 ANNI... È LIBERO PER UN ERRORE DI NOTIFICA



Aveva abusato sessualmente di due nipotine, di cinque e undici anni, anche con rapporti completi. E si era filmato, mentre lo faceva. È stato condannato a quattordici anni, ma è… libero. La Corte d'Appello dell'Aquila ha annullato la condanna ad un 42enne della Valle Peligna ,per un vizio procedurale nella notifica dell’udienza preliminare, che ha invalidato il processo celebrato con rito abbreviato a Sulmona. L’uomo era stato arrestato nel 2022 dopo la denuncia delle minori e l’indagine dei carabinieri, che avevano trovato foto e video degli abusi. Le accuse erano state confermate anche dalle stesse vittime. Ora il 42enne è tornato in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La Procura generale valuterà se ricorrere in Cassazione o far ripartire il procedimento da Sulmona. Intanto, è un uomo libero.