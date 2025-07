EVADE PER ANDARE ALLA FESTA DEL PAESE E TORNA CON UN BRACCIALETTO... ELETTRONICO

È stata arrestata in flagranza di reato una donna che, sebbene sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, aveva deciso di lasciare arbitrariamente la propria abitazione per partecipare a una festa di paese. L’episodio è avvenuto a Nereto, dove i Carabinieri, impegnati in un servizio di ordine pubblico durante l’evento, hanno notato la donna che, alla vista della pattuglia, tentava di nascondersi in un parcheggio insieme a un uomo. Insospettiti dal comportamento, i militari hanno proceduto al controllo, accertando che la donna, domiciliata a Colonnella, era in realtà sottoposta agli arresti domiciliari in seguito a una condanna per rapina, detenzione di arnesi atti allo scasso e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva dunque violato le disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria per recarsi, senza alcuna autorizzazione, nella vicina Nereto. L’uomo che si trovava in sua compagnia è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e per questo segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di sostanze stupefacenti. La donna, dopo le formalità di rito, è stata ricondotta presso la propria abitazione, dove continuerà a scontare la pena in attesa del processo. Il Giudice del Tribunale di Teramo, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la prosecuzione della misura restrittiva con l’aggiunta del braccialetto elettronico per garantire un più rigoroso controllo sulla sua presenza in casa.