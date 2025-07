TRE UBRIACHI E UN DROGATO ALLA GUIDA: QUATTRO PATENTI RITIRATE

I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio hanno eseguito mirateattività tendenti al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo di esercizi pubblici e all’identificazione di persone sospette.Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli utenti della strada che dopo aver esagerato con l’alcool o aver fatto uso di stupefacenti si mettono alla guida dei propri mezzi creando pericolo per se’ stessi e per altri. In questo contestotre individui sono stati trovati alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, inoltre un soggetto è stato trovato positivo agli stupefacenti (cocaina), tutti sono stati privati della patente di guida. Nell’ultimo caso oltre alla denuncia all’AG il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.