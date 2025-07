VIDEO / INAUGURATO A TERAMO IL NUOVO MERCATO CONTADINO









Inaugurato questa mattina a Teramo, in via Gammelli (quella del ponticello) il nuovo Mercato Contadino D’Abruzzo, tempio della qualità, ma soprattutto baluardo di difesa del nostro territorio, visto che è attraverso questo mercato che le verdure di stagione, le carni, tutti gli altri cibi, il miele, ma anche la birra e le passate, arriveranno direttamente dai produttori ai consumatori. Un nuovo punto di riferimento, dunque, per chi vuole acquistare prodotti freschi, sani e locali. La missione del mercato, gestito dalla coooerativa “Mercato contadino” sotto l’egida della Confederazione Italiana Agricoltori, è quella di promuovere i valori della biodiversità, della filiera corta, della trasparenza e della sostenibilità attraverso l'offerta di prodotti di qualità che rispettano l’ambiente e la salute dei consumatori. Il mercato contadino d'Abruzzo di via Gammelli sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30