VIDEO/ SIAMO STATI AL RIFUGIO DEL PASTORE AL CEPPO, IL SINDACO ANNUNCIA IL RECUPERO

Sarà recuperato il vecchio rifugio del pastore, da vent’anni in completo abbandono. La struttura, che si trova proprio sopra al Ceppo, in un luogo incantato a duemila metri d’altitudine, sarà ristrutturata grazie a un investimento di 100 mila euro stanziato dal Comune. Dopo i lavori, verrà pubblicato un bando pubblico per affidarne la gestione.

A guidarci tra le mura rovinate del rifugio è stata Anna Iannetti, titolare dell’azienda Scuppoz, che proprio lì coltiva l’unica piantagione di genziana al mondo a quota duemila metri. È lei che ha mostrato lo stato di degrado della struttura, mentre è stato il sindaco Lino Di Giuseppe ad annunciare ufficialmente l’avvio del progetto di recupero.

Una notizia accolta con entusiasmo non solo dai residenti, ma anche da chi in quei luoghi cerca un modo diverso di abitare il mondo. Come i Rainbow che il comune accoglie in questi giorni.