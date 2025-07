I LETTORI CI SCRIVONO/ LA RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO CON I CHIP SENZA USARE IL LETTORE, COME E' POSSIBILE TUTTO QUESTO?

Buongiorno Certastampa, è già da un po' che volevo scrivervi in merito alla Teramo Ambiente perché ci sono alcune domande che proprio non saprei a chi altro rivolgere.

Prima domanda: la raccolta dell'indifferenziato è passata da quattro a due giorni al mese, col nuovo sistema dei mastelli dotati di chip. Come è possibile registrare il conferimento di ogni utente se l'addetto apre il mastello e preleva la busta senza usare un lettore? Avrà un braccialetto? Un lettore installato sotto pelle? Mistero. Seconda domanda: la raccolta del vetro ormai da qualche anno è passata da una volta a settimana a due volte al mese, ricordo che la scelta fu motivata dal fatto che nei giorni tolti alla raccolta gli addetti si sarebbero occupati della gestione del verde pubblico: come è possibile che per far tagliare l'erba in zone urbane adiacenti strade pubbliche e case si debba scrivere una lettera alla vostra redazione? Mi pare che sia l'unico metodo che attualmente funzioni (e per questo vi ringraziamo). Terza e ultima domanda: con il caldo di questi giorni vengono emanate direttive a tutela dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente esposte al calore. Bene, sarà forse per questo motivo che oggi, sabato 5 luglio 2025, alle ore 6 di mattina in via don Lorenzo Milani, l'addetto della Team ha scelto di non aprire il mio mastello per prelevare la busta dell'umido? L'ho visto con i miei occhi dalla finestra, non ha nemmeno tentato di aprirlo. I mastelli dei condomini, posti fronte strada come il mio avevano tutti la maniglia già abbassata, bastava soltanto sollevare il coperchio per aprirli, il mio invece - come si vede nella foto - aveva la maniglia sollevata poiché è così che la Team stessa ci dice di fare per impedire l'apertura in caso di caduta del cestino. Per questo motivo però il mio cestino, posto addirittura un intero passo più indietro rispetto agli altri, non è stato minimanente preso in considerazione, ora devo tenermi la busta dell'umido in casa fino a lunedì sera ma con la consapevolezza che l'addetto della Teramo Ambiente abbia risparmiato forze ed energie per il resto del suo turno. Con tutto il rispetto per chi lavora, io due giorni fa ho pagato la rata della TARI e vorrei non dover scrivere queste segnalazioni consapevole che sia solo e soltanto questo il modo per far sentire la mia voce.

Grazie Certastampa, che decidiate o meno di pubblicarmi, e buona giornata.