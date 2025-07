I LETTORI CI SCRIVONO/ TARI AUMENTATA RISPETTO AGLI ANNUNCI, DOV'E' IL VANTAGGIO DEL RUR?

Buongiorno

Leggo con interesse che molti lettori si pongono domande sulla gestione dei servizi della Teramo Ambiente e sulle modalità della raccolta. In realtà di domande alla Teramo Ambiente da cittadini teramani dovremmo fare diverse sia sulla pulizia urbana e verde pubblico ormai quasi inesistente visto che incontrare una spazzatrice per Teramo è cosa rara o vedere qualcuno che fa uno spazzamento a mano è ancora più raro, ma il problema riguarda anche la tari 2025; e alcune voci in bolletta che vanno chiarite. Con la raccolta del Rur a codice la tariffa avrebbe dovuto diminuire e ricalcolata in base alle volte di raccolta del mastello per singolo utente in realtà nel foglio ammesso alla tariffa la quota variabile viene stranamente calcolata in modo presunti per l' intero anno solare questo vuol dire che manca una effettivo costo sulle volte reali di raccolta. Ed è questo il dubbio che sorge a molti sul codice a barre viene davvero letto da un sistema automatico? oppure tutto è come prima riducendo i giorni di raccolta e cambiando solo il mastello? Altra considerazione tempo fa la team annunciava una riduzione sui costi di gestione del rifiuto grazie al nuovo sistema a codice per la raccolta, ma anche qui vengono i dubbi visto che la nuova modalità di raccolta è stata effettuata a marzo come si fanno a fare calcoli di pochi mesi per evidenziare il risparmio? Perché non fare una comparazione con l anno precedente per i relativi costi e poi verificare effettivamente se c è stato un risparmio? Altro punto da chiarire l' ammontare tari da tutti in pompa magna annunciata come ridotto rispetto all anno scorso, bene o meglio male perché in realtà da quello che si evince personalmente l' importo lo vedo aumentato di 6 euro rispetto al 2024 ma resta da capire a quanto ammonta la quota variabile calcolata in base ai giorni mensili di raccolta che in bolletta non risulta come ho specificato prima perché il calcolo è presunto sull intero anno.. ma davvero questa raccolta porta a porta per i cittadini è un vantaggio?





Roberto Iannetti