VIDEO/ NASCE IL MUSEO DEL FUNGO AL CEPPO: CELEBRAZIONE DEL PORCINO NEL CUORE DEI MONTI DELLA LAGA

Un nuovo progetto culturale sta per prendere forma tra i boschi del Ceppo, nel Comune di Rocca Santa Maria, ai piedi dei Monti della Laga. Si tratta del Museo del Fungo, un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Lino Di Giuseppe, che ha annunciato l’apertura ufficiale per il prossimo anno.

Il museo sarà dedicato in particolare al fungo porcino, una vera e propria eccellenza del territorio, da sempre cercato e raccolto nei boschi dell’Alta Valle del Tordino. “Il porcino è un simbolo della nostra identità e della nostra economia di montagna”, ha spiegato il primo cittadino. “Questo museo sarà un punto di riferimento per residenti, turisti e soprattutto per le scuole”.

Non solo esposizione, ma anche educazione. Il museo sarà infatti pensato come un luogo interattivo, con pannelli informativi, esperienze sensoriali, laboratori didattici e visite guidate nei boschi. Un modo per far conoscere ai più giovani il ruolo dei funghi nel ciclo naturale del bosco, ma anche per valorizzare il patrimonio gastronomico locale.