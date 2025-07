GIOVANE EXTRACOMUNITARIO DORME A TERRA IN CENTRO: NUOVA SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Un nuovo caso di disagio sociale è stato segnalato, poco fa, nel centro storico di Teramo. Un giovane di origine extracomunitaria è stato notato mentre dormiva per terra in via Capuani, a pochi metri dal supermercato Tigre. Il ragazzo, secondo quanto riferito da alcuni passanti, si trovava in evidente stato di ebrezza e si sarebbe accasciato al suolo, dove poi si è addormentato.

Non è il primo episodio di questo tipo nella zona: diversi cittadini, preoccupati per le condizioni igieniche e per la sicurezza dell’area, hanno denunciato la situazione alle autorità locali. Alcuni residenti lamentano una crescente presenza di persone in stato di disagio che si rifugiano nelle vie del centro, spesso senza alcuna assistenza. Non ultimo il caso del nigeriano che ha stazionato per mesi sul corso.

«Non è possibile che queste situazioni si ripetano nel cuore della città, senza che nessuno intervenga in modo strutturale», commenta un commerciante della zona. «Serve un’azione concreta da parte del Comune e dei servizi sociali».

Sul posto non risultano al momento interventi ufficiali delle forze dell’ordine o del personale sanitario, ma le immagini diffuse da alcuni cittadini stanno rapidamente facendo il giro della rete, riaccendendo il dibattito sul tema del decoro urbano e dell'inclusione.

Resta da capire se il giovane abbia ricevuto o meno supporto, e quali misure siano previste per prevenire il ripetersi di simili episodi.