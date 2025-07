HABEMUS SECUNDUM BANDUM. IL COMUNE METTE A GARA (FINALMENTE) LE AREE COMMERCIALI DEL BONOLIS

Habemus secundum bandum. A parte il latino improvvisato, finalmente la fumata bianca per il bando commercoale è arrivata. Il Comune di Teramo ha finalmente avviato una procedura pubblica per l’assegnazione in locazione degli spazi commerciali all’interno dell’impianto sportivo di Piano d’Accio. L’obiettivo è individuare un operatore economico interessato a valorizzare e gestire le aree, attualmente inutilizzate. In totale, si tratta di circa 5.200 metri quadrati di superficie lorda dislocati su tre livelli. I locali sono di proprietà comunale e si trovano ancora allo stato grezzo (“core & shell”), senza certificato di agibilità. Quest’ultimo dovrà essere ottenuto dall’affittuario a proprie spese, una volta conclusi i lavori di allestimento. Il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, con un canone annuo di 263.000 euro oltre IVA. A questa cifra si aggiunge un corrispettivo di 77.000 euro l’anno, sempre oltre IVA, per la concessione temporanea – dal 15 giugno al 31 agosto – di una porzione dello stadio destinata all’organizzazione di eventi pubblici o sportivi non ufficiali. L’area potrà quindi essere utilizzata per manifestazioni o attività aggregative, purché non rientrino nel calendario delle federazioni sportive italiane. Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione d’interesse seguendo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito istituzionale del Comune di Teramo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 agosto 2025