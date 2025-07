BIMBA DI 9 ANNI SVIENE PER IL CALDO AL PARCO ACQUATICO



Attimi di paura all’Aqualand di Vasto, dove una bambina di 9 anni ha perso conoscenza rischiando di cadere in acqua e sbattere la testa contro il bordo della piscina. Provvidenziale l’intervento di un’ educatrice. che ha notato in tempo i segnali di malessere della piccola e l’ha soccorsa, evitando il peggio. La bambina, come racconta il Messaggero, era in gita con una colonia estiva, quando è stata colta da un malore, probabilmente causato dal caldo. L’educatrice l’ha afferrata e fatta sdraiare in sicurezza. Poco dopo la bambina è svenuta, ma è stata subito assistita fino all’arrivo dei soccorsi. Sta bene, ma dovrà restare per qualche giorno a casa per accertamenti.





foto archivio