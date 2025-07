PRIMO DECESSO IN MARE IN PROVINCIA DI TERAMO: TURISTA MUORE DAVANTI AI BAGNANTI

Tragedia questa mattina intorno a mezzogiorno a Silvi Nord, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare, a pochi metri dalla riva. Il corpo, che galleggiava in acqua, è stato notato da alcuni bagnanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, anche con l’ausilio di un elicottero, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: era già deceduto al momento del recupero. Si ipotizza un malore improvviso, forse legato alle elevate temperature di questi giorni, come possibile causa del decesso. Ma è solo una ipotesi per ora. I soccorsi sono ancora in corso mentre scriviamo.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Secondo quanto appreso, la vittima era un turista in vacanza sulla costa teramana. Non si conoscono ancora le generalità.

Si tratta del primo decesso in mare registrato quest’estate in provincia di Teramo, in un periodo caratterizzato da temperature elevate e condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio soprattutto per le persone anziane.

Le autorità raccomandano massima prudenza, in particolare nelle ore più calde della giornata, e invitano i bagnanti a evitare l’esposizione al sole eccessiva e i bruschi cambi di temperatura.