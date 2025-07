VIDEO-FOTO/ BRUCIANO DA QUATTRO ORE LE CAMPAGNE; IMPEGNATI SEI MEZZI DEI VIGILI E L'ELICOTTERO



Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Villa Vallucci, frazione collinare del comune di Montorio al Vomano. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno interessato un’ampia area di sterpaglia e sottobosco,grande circa 10 ettari, lambendo pericolosamente una casa situata nelle vicinanze. L’allarme è scattato intorno alle 13:00, quando alcuni residenti hanno avvistato colonne di fumo alzarsi dalla vegetazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente sei mezzi dei Vigili del Fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dopo oltre quattro ore. In supporto anche un elicottero antincendio che ha effettuato diversi lanci d’acqua per contenere il fronte delle fiamme. La situazione è apparsa subito critica per la presenza dell’abitazione nei pressi del rogo, anche se, al momento, non si registrano danni strutturali né evacuazioni. Le operazioni proseguono per mettere in sicurezza l’area. Sul posto il Sindaco Fabio Altitonante.