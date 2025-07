L'ENEL SCAVERÀ MEZZO CENTRO STORICO PER REALIZZARE UNA NUOVA LINEA INTERRATA







Interesseranno mezzo Centro Storico, i lavori di scavo dell'Enel, per la realizzazione di una nuova linea di media teensione. Scrive l’Enel: «I lavori da eseguire consistono nella realizzazione di una linea di media tensione in cavo interrato per la manutenzione della linea esistente denominata “Cona”. La nuova linea, realizzata con un cavo interrato partirà dalla cabina esistente denominata “Inail”, sita in Via G. D’Annunzio che fiancheggerà per circa 20 m, per svoltare poi su Via G. Carducci e Via V. Comi dove, attraversando un’area di proprietà privata terminerà all’interno della cabina esistente denominata “Biblioteca”. Dalla cabina, il cavo tornerà indietro fino a Via G. Carducci, per proseguire su Via G. Milli dove terminerà all’interno della cabina “Telecom”. Si procederà, alla posa di un ulteriore cavo che partirà dalla cabina “Banca D’Italia” in Via G. Paladini e fiancheggiando Via G. Pascoli e Via G. Milli effettuerà un entra ed esci nella cabina “G. Milli” per poi proseguire, su Via C. Forti, via V. Comi e Piazza Martiri della Libertà dove terminerà all’interno della cabina “Cred.Ita”. Dalla cabina il cavo tornerà su Via G. D’Annunzio per andare avanti lungo Via Vittorio Veneto, Via V. Irelli e Via L. Paris, dove effettuerà un entra ed esci all’interno della Cabina esistente “Duomo” per poi attraversare Piazza V. E. Orsini, Via della Verdura, Via del Mercato, Piazza Martiri Pennesi, Via N. Sauro e Piazza Sant’Agostino dove terminerà all’interno della cabina, posta al piano seminterrato dell’edificio denominata “Sciarra”. Infine, dalla cabina “Sciarra”, il nuovo cavo tornerà indietro su Via N. Sauro per terminare all’interno della cabina “Sanità”posta in Piazza Martiri Pennesi all’interno del palazzo esistente».

La stessa Enel precisa: «I nuovi cavi verranno posti all’interno di tubazioni ad una profondità minima di m. 1,20, misurata dal piano viabile al letto di posa del tubo. Tutte le operazioni di scavo saranno eseguite con l’ausilio di mini escavatori e, nei punti ove non sia possibile accedervi, gli stessi saranno eseguiti manualmente. A fine lavori si avrà cura di riportare allo stato attuale le condizioni dei luoghi». Speriamo, perché soprattutto nelle vie coi sampietrini il ripristino dovrà essere perfetto.