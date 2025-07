INCENDIO MONTORIO SOTTO CONTROLLO, ALTITONANTE: «GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO, ALLA PROTEZIONE CIVILE E AI CARABINIERI FORESTALI INTERVENUTI»



Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio circa 10 ettari di vegetazione in località Villa Vallucci, Frazione del Comune di Montorio al Vomano.

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle squadre impegnate sul campo, le fiamme sono state rapidamente circoscritte e la situazione è ora completamente sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato con quattro autobotti, affiancati dalla Protezione Civile, presente con tre pick-up, e supportati da un elicottero antincendio che ha effettuato quindici lanci d’acqua. Fondamentale anche la presenza dei Carabinieri Forestali, impegnati nel monitoraggio e nella gestione dell’area boschiva. Il Sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alle forze impegnate. “Desidero ringraziare di cuore i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri Forestali per l’intervento rapido ed efficace che ha permesso di contenere l’incendio ed evitare danni maggiori. La sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio restano una priorità assoluta. Episodi come questo ci ricordano l’importanza della prevenzione e delle opere di manutenzione e pulizia del territorio avviate e sostenute dalla nostra Amministrazione”.

Le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Nota del Comune