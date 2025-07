ALBERTO D'ALBERTO NUOVO PRESIDENTE DEL LIONS CLUB ISOLA - VALLE SICILIANA





Il nuovo Presidente del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana per l'anno sociale 2025–2026, è il Dott. Alberto D'Alberto. La sua elezione segna l'avvio di una nuova fase di attività intensa, fondata su valori profondi e attenzione ai bisogni emergenti del territorio. Succede ad Amelide Francia, Past President, il cui mandato è stato segnato da iniziative concrete e una forte impronta sociale, con progetti dedicati ai giovani, alla prevenzione, alla legalità e al sostegno delle donne vittime di violenza.

Il nuovo programma di D’Alberto è strutturato su quattro ambiti prioritari: Giovani e sport come strumento di inclusione e coesione, Salute e alimentazione consapevole per la promozione del benessere, Cyber-sicurezza come educazione alla cittadinanza digitale, Sostegno alle fasce fragili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani. Durante la cerimonia ufficiale hanno partecipato autorità locali, esponenti istituzionali e rappresentanti della comunità. Il Lions Club si prepara a un anno ricco di azioni concrete, nel solco del motto internazionale “We Serve” e sotto la guida di un direttivo ampio e qualificato.