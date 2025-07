ROTARY CLUB TERAMO EST / IL PRESIDENTE ARCIERI CONFERMATO ALLA GUIDA









Si è svolta in un clima di amicizia e condivisione la cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Teramo Est, che ha confermato alla guida per il nuovo anno sociale il presidente uscente Camillo Arcieri. L’evento si è tenuto nella suggestiva cornice di Terra di E.U., alla presenza di numerose autorità rotariane e civili. A suggellare l’importanza della serata, hanno partecipato anche il sindaco e il vicesindaco di Tortoreto, testimoniando l'attenzione delle istituzioni locali verso il costante impegno del Club sul territorio. Camillo Arcieri, rieletto presidente, ha ricevuto numerosi attestati di stima per l'eccellente lavoro svolto durante l’anno appena concluso, grazie anche alla collaborazione attenta e puntuale del Prefetto del Club, il dottor Di Ruscio. La sua riconferma rappresenta un segno di continuità e di fiducia da parte dei soci, in un percorso che ha visto il Club distinguersi per iniziative concrete e solidali. Alla cerimonia erano presenti anche gli assistenti del Governatore entrante e uscente, rispettivamente Parnenzini e Cardinale, che hanno espresso parole di apprezzamento per le attività svolte e per la visione progettuale del Club teramano. Graditi ospiti della serata sono stati i presidenti degli altri Rotary Club del territorio, a sottolineare lo spirito di collaborazione e sinergia che anima il mondo rotariano nella provincia di Teramo. La serata si è conclusa con un brindisi augurale e uno sguardo fiducioso verso le sfide e le opportunità del nuovo anno rotariano.