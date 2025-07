«CI VEDIAMO ALLA VILLA» RAGAZZINA DI 14ANNI AGGREDITA (E FILMATA) DA DUE COETANEE





Violenta aggressione alla Villa Comunale di Chieti, dove una ragazzina di 14 anni è stata colpita ripetutamente alla testa e al volto da due coetanee. L’episodio, avvenuto nel cuore del “polmone verde” della città, è stato filmato e il video è stato poi pubblicato sui social network. La giovane vittima è attualmente ricoverata in osservazione al policlinico di Chieti. Le sue condizioni sono monitorate con attenzione dai medici, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare tutte le persone coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, le ragazze si sarebbero date appuntamento nella Villa, ma ciò che è accaduto ha superato ogni previsione: insulti, urla e poi la violenza, sotto gli occhi e gli smartphone di altri giovani presenti, alcuni dei quali – si sente nel video – ridono mentre la 14enne viene colpita. La Volante della Polizia è intervenuta per prima sul posto, ma ora il caso è seguito dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti, che sta visionando le immagini diffuse sui social per identificare tutte le partecipanti e i testimoni dell’aggressione. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato anche il padre della vittima, che vive all’estero. Su Facebook ha raccontato di aver ricevuto il video dalla madre della figlia: “Un pestaggio ai danni di mia figlia. Ragazzine in sottofondo che ridevano. La nuova generazione…”. E ha aggiunto: “Provvederò a sporgere denuncia personalmente. Chiunque fosse presente verrà contattato da Carabinieri o Polizia. Genitori, vegliate sui vostri figli: così non va bene”. Restano da chiarire le motivazioni che hanno portato all’aggressione. Gli investigatori stanno vagliando ogni ipotesi, compresa quella di precedenti dissidi tra le ragazze coinvolte. L'episodio riaccende l’allarme su bullismo e violenza tra giovanissimi, amplificati e resi ancora più drammatici dall’uso dei social come strumento di umiliazione pubblica.