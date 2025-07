SI UCCIDE A 56 ANNI CON UN COLPO DI ARMA DA FUOCO, UN ANNO FA AVEVA PERSO L'AMATISSIMA MOGLIE

Non ce l’ha fatta a superare il vuoto lasciato dall’amore della sua vita. A un anno dalla scomparsa della moglie, un uomo di 56 anni si è tolto la vita questa notte, nella sua abitazione di Tortoreto Alto. Un colpo di arma da fuoco ha messo fine a un’esistenza segnata da una sofferenza silenziosa, profonda, forse insopportabile. Viveva in una casa che un tempo era piena di vita e ora gli restituiva soltanto l’eco dei ricordi. A trovarlo è stato il fratello, allarmato dal silenzio e dall’assenza di risposte. Quando è arrivato, però, era troppo tardi: non c’era più nulla da fare. Chi lo conosceva lo descrive come una persona riservata, gentile, cortese. Dopo la perdita della moglie, però, forse il mondo era sembrato crollargli addosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.