È IL SINDACO DI ASCOLI IL PIÙ AMATO D'ITALIA, BIONDI PRIMO DEGLI ABRUZZESI, D'ALBERTO CRESCE DELL'1,5%



È Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, il primo cittadino più apprezzato d’Italia secondo la classifica 2025 del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, con un indice di soddisfazione del 70%. Un risultato di rilievo, che lo conferma tra i volti emergenti del panorama amministrativo italiano, anche se in leggero calo rispetto al 73% ottenuto alle elezioni.

La rilevazione del Sole 24 Ore misura lo scarto tra il gradimento attuale dei cittadini e quello rilevato al momento dell’elezione. In Abruzzo, il quadro è positivo: tre sindaci su quattro migliorano il proprio consenso rispetto al giorno del voto.

Pierluigi Biondi (L'Aquila) – 5° posto, gradimento al 60%

Il miglior piazzamento tra i sindaci abruzzesi è quello di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila e figura di spicco del centrodestra abruzzese. Si colloca al 5° posto a livello nazionale, con un 60% di gradimento, in aumento rispetto al 54% raccolto al momento della rielezione.

Biondi, riconfermato nel 2022, ha lavorato in questi anni sul difficile processo di ricostruzione post-sisma, puntando su opere pubbliche, rigenerazione urbana e rilancio culturale del capoluogo.

Diego Ferrara (Chieti) – 19° posto, 57% di gradimento

Diego Ferrara, sindaco di centrosinistra di Chieti, che si posiziona al 19° posto nella classifica, con un 57% di approvazione, in leggero aumento rispetto al 55,9% con cui era stato eletto nel 2020. In un contesto politico non sempre semplice, con equilibri fragili in consiglio comunale, Ferrara sembra aver conquistato la fiducia di una parte crescente della cittadinanza.

Gianguido D’Alberto (Teramo) – 25° posto, 56% di gradimento

Al 25° posto nazionale troviamo Gianguido D’Alberto, sindaco civico di Teramo, con un gradimento del 56%, in crescita rispetto al 54,5% ottenuto alle elezioni. D’Alberto, alla guida di una coalizione civica e progressista, è al suo secondo mandato dopo la riconferma nel 2023.

Carlo Masci (Pescara) – 59° posto, 51% di gradimento

Più in basso in classifica, al 59° posto, c’è Carlo Masci, sindaco di centrodestra di Pescara, con un 51% di gradimento, in calo rispetto al 53% registrato al momento della sua elezione. Masci è impegnato in una fase cruciale per la città: si torna al voto in 27 sezioni

La classifica Governance Poll 2025 è stilata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, e rappresenta un importante termometro sul rapporto tra cittadini e amministratori locali. Un segnale da non sottovalutare in vista delle prossime sfide politiche regionali e nazionali.