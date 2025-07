IL SAPPE SMENTISCE GIUSTITALIA: «IL CALDO C'È, SABRINA E COSIMA NO»

Sabrina e Cosima Misseri non sono nel carcere di Teramo. A chiarirlo è Giuseppe Pallini, segretario provinciale del Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), che interviene per smentire le affermazioni diffuse dall’associazione Giustitalia. “La presenza di Sabrina e Cosima Misseri a Castrogno è una notizia non vera – dichiara Pallini –. Le due donne, condannate all’ergastolo per l’omicidio della giovane Sarah Scazzi ad Avetrana, non risultano detenute nella struttura penitenziaria teramana». Pallini, però, non nega le difficili condizioni in cui versano le carceri italiane, incluso il penitenziario di Teramo: “Il problema del caldo è reale e sentito, come in tutte le carceri del Paese, soprattutto durante l’estate, anche se a Teramo non abbiamo registrato segnalaziomi di eccessivo disagio”. L’intervento arriva a seguito delle nota diffusa da Giustitalia, che aveva riferito della detenzione a Teramo delle due donne protagoniste del delitto di Avetrana, vicenda che nel 2010 aveva scosso l’intero Paese.