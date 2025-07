ACCOLTELLATO NELLA NOTTE UN UOMO DI 43 ANNI

Momenti di violenza nella notte all’ingresso nord del porto di Giulianova, in via Nazario Sauro. Intorno alle 2 del mattino, un uomo, straniero, di 43 anni è rimasto ferito nel corso di una rissa. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata un’arma da taglio (ma ancora non vi è alcuna certezza dell'arma da taglio), brandita da due connazionali.. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giulianova e un’ambulanza del 118. L’uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale di Teramo. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per far luce sull’episodio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. L'uomo potrebbe essere stato strattonato e picchiato a mani nude. I militari stanno ascoltando testimoni e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Tutto è ancora da chiarire: si cerca di capire se si sia trattato di una lite degenerata o di un’aggressione premedita