CHIUSI PER LUTTO TUTTI I NEGOZI DEL GRUPPO "SOTTOSOPRA", SI È SPENTA LA MADRE DI TIZIANO LATTANZI



Le vetrine di Sottosopra e di tuti i negozi del gruppoi oggi sono rimaste spente. Le luci abbassate, le saracinesche chiuse, il silenzio al posto della consueta vivacità del commercio. Un gesto semplice ma carico di significato, per salutare una donna che, pur lontana dai riflettori, ha rappresentato una presenza costante e silenziosa nella vita di chi oggi porta avanti con successo una delle realtà imprenditoriali più note del territorio. Si è spenta all’età di 81 anni Anna Di Giacinto, madre di Tiziano Lattanzi, imprenditore conosciutissimo e stimato, punto di riferimento per il commercio teramano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in quanti, direttamente o indirettamente, hanno condiviso con lei monenti di vita, affetti, ricordi. Ad annunciare la sua perdita, con dolore e amore, sono stati il marito Leo, il figlio Tiziano, la nuora Veronica, la nipote Anna e tutti i parenti che in queste ore si stringono nel ricordo di una moglie, una madre e una nonna dal cuore grande. La salma è esposta presso la Casa Funeraria Petrucci Carlo (Teramo – Zona Artigianale Villa Pavone, via Martiri delle Foibe 12), dalle ore 8:30 alle 20:00. I funerali si terranno domani, martedì 8 luglio alle ore 11:00 nella Chiesa di San Paolo a Campli, dove parenti, amici e conoscenti potranno darle l’ultimo saluto.