DOMANI LABORATORIO CIRCO E SALAM ALEIKUM CABARET AL TORNEO ANTIRAZZISTA

ORE 16.30-18 Laboratorio di circo per bimb3 a cura di Acrobatica Aerea Teramo - Associazione Arterea

ORE 18-19.30 Allenamento di acrobatica aerea per adult3

ORE 21.00 SALAM ALEIKUM CABARET

ORE 22.00 NIPOX dj set DrumnBass.

Un cabaret circense con tant3 artist3 sostenitor3 della causa.

"Salam aleikum" è il saluto che si scambia incontrandoci. "Che la pace sia su di voi". Un "ciao" o "buongiorno" che solo un suono caldo della voce può arricchire per eguagliare.

Il cappello del cabaret andrà al Freestyle circus Team, ramo artistico del progetto Gaza Freestyle Festival, nella raccolta fondi dedicata a quelle persone che ad oggi si trovano nella striscia di Gaza.

Dove non esistono più case ma solo macerie, il circo, resiste. Dove una clava lanciata in alto e un naso rosso, sono molto più che un simbolo di resistenza. Dove giocolieri e acrobati riescono a regalare sorrisi a grandi e piccini.