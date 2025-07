ENTRA IN UNA FARMACIA E LA DEVASTA, POI PRENDE A PUGNI LE AUTO

Questa mattina a Roseto degli Abruzzi, un cittadino straniero di 23 anni, residente in città, ha fatto irruzione in una farmacia in evidente stato di agitazione psichica. L’uomo ha danneggiato diversi oggetti all'interno dell’esercizio commerciale, tra cui computer posizionati sul bancone, una torre segnaposto per la fila clienti, scaffalature e numerosi prodotti esposti. I danni, ancora in corso di quantificazione, risultano ingenti.

Successivamente, l’uomo è uscito in strada e ha iniziato a colpire e danneggiare alcuni veicoli in transito. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, che è riuscita a bloccare l’individuo, ormai fuori controllo, consentendo l’intervento del personale sanitario del 118 per l’attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale di Giulianova. Al momento non sono state presentate querele per danneggiamento né dal titolare della farmacia né da parte degli automobilisti coinvolti. Durante l’episodio non si sono registrati feriti, solo danni materiali.