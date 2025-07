RIENTRA IN CASA, TROVA I LADRI E RIESCE A BLOCCARNE UNO



Una notte movimentata quella tra il 6 e il 7 luglio, quando il rientro improvviso dei proprietari in un’abitazione di Roseto ha sorpreso due ladri intenti a rubare alcuni monili in oro. I due uomini, entrambi italiani e residenti nella zona, si erano introdotti nell’appartamento momentaneamente vuoto intorno alle 22.20 del 6 luglio. Al ritorno in casa, uno dei proprietari è riuscito a bloccare uno dei malfattori, mentre l’altro è fuggito portando con sé la refurtiva. L’immediato intervento dei Carabinieri della stazione di Pineto ha permesso di rintracciare e arrestare il fuggitivo, che si era nascosto nei pressi dell’abitazione. Ulteriori accertamenti hanno poi evidenziato come, nelle ore precedenti, i due arrestati avessero compiuto altre azioni criminali sempre a Roseto: avevano sottratto con minacce una bicicletta elettrica e del denaro a un uomo e avevano rubato un telefono cellulare da un’altra abitazione vuota. Tutta la refurtiva, eccetto la bicicletta elettrica ancora in fase di ricerca, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso le procedure per l’emissione di misure di prevenzione, dato che non risiedono a Roseto.