GRAVI DISAGI AGLI UTENTI PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL’ASCENSORE AL CENTRO COMMERCIALE VEZZOLA

L’associazione Robin Hood torna ad occuparsi dell’ascensore del centro commerciale Vezzola- via De Gasperi che risulta non funzionante da giorni, la normativa, continua l’associazione, prevede negli edifici con più di tre piani fuori terra, che l'installazione di un ascensore è obbligatoria, questo è stabilito dal D.M. 236/89. La norma obbligatoria è pensata per garantire l'accessibilità, in particolare per persone con difficoltà motorie e disabilità.

Oltre alla normativa il passaggio dal piano inferiore a quello del Lidl è possibile solo attraverso l’ascensore, la rampa per le auto espone gli utenti ad un grave rischio, infatti in coincidenza di passaggi di due mezzi è al limite, non ci sono alternative. Chi raggiunge il centro perché abitante in zona dal parco fluviale trova non poche difficoltà a salire tutti i piani con la scala e poi l’ultimo con la rampa emarginata. Spesso di tratta di anziani ed il caldo intenso di questi giorni da problemi seri agli utenti ed anche alle attività commerciali. La Ge.Co. Gestione Condomini Di Ciunci Sabatino & C. Sas che è amministratrice del condominio e la VGE ascensori manutentrice ci segnalano non sono ancora intervenuti e pare che l’impianto sia stato messo in sicurezza dai VVFF.