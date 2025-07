SI PERDE NEL BOSCO DEL CEPPO UNA RAGAZZA DEI RAINBOW FAMILY, RITROVATA DOPO UN'ORA E MEZZA DAI VIGILI DEL FUOCO





Attimi di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, nei boschi del Ceppo, dove una ragazza appartenente al gruppo Rainbow Family si è smarrita lungo il sentiero della Morricana, nel territorio di Rocca Santa Maria, dove in questi giorni è in corso il raduno internazionale della comunità hippy. La giovane, allontanatasi dal gruppo, ha perso l’orientamento nel fitto della vegetazione. L’allarme è stato lanciato poco dopo, e sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati anche da un elicottero per le ricerche dall’alto. Dopo circa un’ora e mezza di apprensione, la ragazza è stata individuata e tratta in salvo, visibilmente provata ma cosciente. È stata trasportata all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.