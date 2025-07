FOTO/ AL VIA LA 24ª SAGRA DEL TARTUFO DI CAMPOVALANO: UNA SETTIMANA DI GUSTO, CULTURA E ARCHEOLOGIA

Si è aperta questa sera la 24ª edizione della Sagra del Tartufo di Campovalano a Campli, uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio. Da oggi fino a domenica, il borgo sarà animato da una settimana all’insegna dei sapori autentici, della storia locale e della valorizzazione del patrimonio culturale, grazie all’instancabile lavoro dell’associazione “Campovalano Viva”.

Un’edizione speciale, quella del 2025, che segna il ritorno – dopo oltre dieci anni – degli scavi archeologici nell’antica Necropoli di Campovalano. Un evento che arricchisce il programma con visite guidate notturne gratuite ogni sera, offrendo ai visitatori l’occasione di esplorare, torcia alla mano, uno dei siti archeologici più importanti dell’Italia centrale. A disposizione dei partecipanti anche una navetta gratuita e un trenino turistico per raggiungere comodamente l’area archeologica. Ma non solo tartufo e scavi: ogni sera è previsto un evento diverso, con spettacoli, incontri e intrattenimento, per un ricco e variegato "menù culturale" che accompagnerà quello gastronomico.

La Sagra del Tartufo si conferma così non solo come celebrazione del gusto, ma come un vero e proprio viaggio tra storia, sapori e tradizioni del territorio.