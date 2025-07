VIDEO FOTO / IN FIAMME LE CAMPAGNE DI RIPATTONI, SI SOSPETTA L'AZIONE DI UN PIROMANE

È allarme incendi nelle campagne di Ripattoni, frazione di Bellante, dove nel pomeriggio di oggi prima ed in serata poi è divampato un vasto rogo che ha interessato sterpaglie e terreni agricoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, già reduci da un altro intervento per un incendio a Bellante, all'altezza del Frantioio Pedicone,, insieme ai volontari della Protezione Civile. Secondo le prime ipotesi, a scatenare le fiamme potrebbe essere stata l’azione di un piromane, ma sono in corso accertamenti. La situazione si è fatta particolarmente delicata nella zona di Santa Maria in Herulis, dove, per contenere l’avanzata del fuoco, si è reso necessario utilizzare anche gli impianti idrici privati delle abitazioni. In prima linea anche le istituzioni locali: sul posto l’assessore alla Protezione Civile Alessio Compagnoni e la vicesindaca Francesca Di Gregorio, impegnati nel coordinamento delle operazioni e nel supporto alla popolazione. Immancabile il supporto del primo cittadino Giovanni Melchiorre. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo con la Protezione Civile di Bellante.