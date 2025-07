CASSONETTI ANTI ORSO PER ALLONTANARE "PETRA" DALLE CASE DEL PAESE





Contro l’ora Petra arrivano speciali sacchi per i rifiuti. A Lecce nei Marsi, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la convivenza tra cittadini e orso bruno marsicano si fa sempre più complessa. Per limitare i danni causati dagli orsi in cerca di cibo tra i rifiuti, il comune ha introdotto una misura innovativa: i sacchi e cassonetti anti-orso. Questi contenitori speciali, realizzati con materiali rinforzati e dotati di sistemi di chiusura difficili da aprire per gli orsi, mirano a impedire agli animali di accedere ai rifiuti urbani. Un passo importante per proteggere sia la fauna, evitando che gli orsi si abituino a cibarsi in città, sia la sicurezza del paese. L’obiettivo è evitare che gli orsi trovino facilmente cibo tra i sacchetti lasciati incustoditi, riducendo così gli episodi di incursione nei centri abitati.