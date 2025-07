PER VENDICARSI DELLE MULTE... INCENDIA L'AUTO DELLA POLIZIA LOCALE



È sempre più probabile che sia stata la rabbia per le multe il movente dell’auto della polizia locale andata in fiamme in una traversa del lungomare di Montesilvano. Le indagini sono ancora in corso, ma gli investigatori non escludono la pista dell’atto doloso, alimentata dal clima di crescente malcontento che si respira in città da quando sono entrate in vigore le nuove regole su parcheggi e circolazione. In particolare, la drastica riduzione dei posti auto e l’aumento dei controlli da parte della polizia municipale — con decine di sanzioni elevate ogni giorno — hanno creato forti tensioni tra residenti, commercianti e automobilisti. E qualcuno, forse, ha deciso di reagire nel modo più sbagliato e pericoloso: con un gesto che potrebbe essere una vera e propria vendetta. La Fiat Panda della polizia locale era parcheggiata nei pressi del lungomare, quando alcuni passanti hanno notato del fumo uscire da sotto la carrozzeria. La natura del rogo e le circostanze in cui è avvenuto rafforzano l’ipotesi di un gesto mirato.